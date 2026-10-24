Мендель: Зеленский в интервью говорит только о себе, а не об Украине

Мендель обвинила Зеленского в том, что он сосредоточен только на себе Мендель: Зеленский в интервью говорит только о себе, а не об Украине

Москва24 окт Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью западным СМИ все время жалуется на собственное тяжелое положение и ничего не говорит о собственной стране, страдающей от конфликта. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

Таким образом она прокомментировала то, что Зеленский до сих пор публично не поблагодарил жену американского президента Меланию Трамп за ее роль в гуманитарной паузе в Алешках.

Мендель отметила, что в бесконечных интервью Зеленский рассказывает лишь о себе и собственной "выносливости" и "оптимизме".

Повествование по-прежнему сосредоточено на человеке, который не спит, человеке, который говорит, человеке, который страдает, и человеке, который сохраняет оптимизм. Украина как страна, переживающая конфликт, в значительной степени остается на заднем плане написала бывший пресс-секретарь

22 октября Зеленский всплакнул во время интервью британскому бизнесмену и ведущему Стивену Бартлетту. Политик пожаловался на проблемы со сном.

Ранее Мендель заявила, что слова Зеленского о Трампе лишь усугубляют положение Украины.