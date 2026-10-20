Мендель удивилась заявлениям Зеленского о Трампе Мендель: Зеленский словами о Трампе доказывает свою неосознанность

Москва20 окт Вести.Заявления Владимира Зеленского о президенте США Дональде Трампе лишь усугубляют положение Украины. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

Она напомнила, что ранее Зеленский обвинил Штаты в призывах склонить Киев к капитуляции, после чего Трамп принял решение отложить поставки ракет Patriot для нужд ВСУ.

Все это создает впечатление, что Украиной руководит человек, который не осознает последствий своих действий написала Мендель

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Зеленский отдаляется от главы Белого дома из-за того, что не хочет мирного урегулирования конфликта на Украине.