Лантратова отвергла позицию Киева о принудительном вывозе семей из Алешек Лантратова: слово "насильно" применительно к эвакуации из Алешек неприемлемо

Москва26 окт Вести.Заявления украинской стороны о необходимости насильно вывезти семьи с детьми из Алешек неприемлемы, так как люди способны самостоятельно принять осознанные решения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Хочу ответить на заявления украинской стороны, которая, ссылаясь на украинское законодательство, говорит, что семьи с детьми должны быть вывезены насильно из Алешек. Я как уполномоченный по правам человека слово "насильно" не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения написала Лантратова в своем канале на платформе Max

По ее словам, такой процесс допустим исключительно на добровольной основе и обязан учитывать интересы жителей. При проведении гуманитарной миссии приоритетом омбудсмен назвала оказание помощи мирному населению региона.

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, который находится под контролем ВСУ. Из-за действий украинских военных в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, координирует организацию гуманитарной миссии в Алешках первая леди США Мелания Трамп.

В пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил: в связи с гуманитарной операцией в районе Алешек российская армия прекращает огонь на херсонском направлении и вводит "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября.