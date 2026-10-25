Лантратова призвала сообщать сведения, которые помогут при гумоперации в Алешках

Лантратова призвала сообщать информацию для гуманитарной миссии в Алешках Лантратова призвала сообщать сведения, которые помогут при гумоперации в Алешках

Москва25 окт Вести.Жителей Алешек и родственников тех, кто остается в городе, призвали передавать дополнительную информацию, которая может помочь в организации гуманитарной миссии в районе. С таким обращением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере MAX.

Она отметила, что в аппарате готовы выслушать каждого.

Если у вас есть дополнительная информация, которая может быть полезна для организации нашей гуманитарной миссии, обращайтесь в Дом прав человека написала Лантратова в посте

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в связи с гуманитарной операцией в Алешках "режим тишины" начнет действовать 27 октября с 04:00 мск. Лантратова и омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец подтвердили, что прекращение огня с обеих сторон запланировано на одно и то же время.