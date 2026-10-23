Москва23 октВести.Приоритетом в городе Алешки Херсонской области в настоящий момент является оказание гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в мессенджере MAX.
По словам Лантратовой, переговоры об организации гуманитарной миссии в этом населенном пункте со стороны России вела она, со стороны Украины – омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Приоритетом для нас сейчас выступает оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. Прежде всего важно уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и всего самого необходимогонаписала она
Кроме того, отметила Лантратова, для желающих покинуть зону боевых действий граждан обеспечат безопасный выезд.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек вводят режим тишины с 04.00 27 октября.
Как уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на гуманитарную миссию в городе потребуется несколько дней.