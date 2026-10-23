Москва23 окт Вести.Приоритетом в городе Алешки Херсонской области в настоящий момент является оказание гуманитарной помощи мирным жителям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Лантратовой, переговоры об организации гуманитарной миссии в этом населенном пункте со стороны России вела она, со стороны Украины – омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Приоритетом для нас сейчас выступает оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. Прежде всего важно уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и всего самого необходимого написала она

Кроме того, отметила Лантратова, для желающих покинуть зону боевых действий граждан обеспечат безопасный выезд.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек вводят режим тишины с 04.00 27 октября.

Как уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на гуманитарную миссию в городе потребуется несколько дней.