Москва17 окт Вести.Мирные жители Алешек Херсонской области не получали гуманитарную помощь со стороны Украины, а сообщения об обратном не соответствуют действительности. Об этом заявила эвакуированная жительница Алешек Светлана Попова агентству ТАСС.

Это все ложь. Со стороны Украины никто ничем нам не помогал. Нас жестоко уничтожали. Никакой помощи. Это все вранье. Это я чисто от сердца говорю. Если бы помогали, я бы сказала. Помощи никакой не было вообще отметила она

Пенсионерка также рассказала, что жители соседних населенных пунктов на левом берегу Днепра пытались привозить в Алешки продукты, в том числе картофель со своих огородов. Однако, по ее словам, доставке мешали ВСУ: машины и людей на дорогах атаковали беспилотники. Попова добавила, что некоторым удавалось проехать, но многие погибали.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Алешек остаются в крайне тяжелом положении, а гуманитарная обстановка в городе по-прежнему напряженная. По его словам, постоянные атаки ВСУ представляют угрозу для жизни мирного населения.