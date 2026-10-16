Сальдо сообщил о сложной обстановке в Алешках Сальдо: жители Алешек находятся в крайне тяжелых условиях

Москва16 окт Вести.Жители Алешек находятся в крайне тяжелых условиях, а гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Постоянные атаки ВСУ создают угрозу для жизни людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале на платформе MAX.

Сальдо написал, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV подробно объяснил позицию Москвы, согласно которой ответственность за непростую гуманитарную обстановку в Алешках несет киевский режим.

Жители города оказались в тяжелейших условиях. Постоянные атаки ВСУ угрожают их жизни, затрудняют доставку продуктов и лекарств, мешают людям безопасно выехать говорится в публикации Сальдо

Отмечается, что президент поддержал готовность Ватикана содействовать обеспечению безопасности жителей и доставке в город жизненно необходимых грузов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ продолжают устанавливать мины на подступах к Алешкам в Харьковской области.