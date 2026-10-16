Папа Римский призвал к гуманитарному перемирию в Алешках

Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией в городе Алешки Папа Римский призвал к гуманитарному перемирию в Алешках

Москва16 окт Вести.Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал установить гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

В ходе беседы папа выразил серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Алешки Херсонской области, призвав установить перемирие, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населени говорится в сообщении

Тем временем пресс-служба Кремля отмечает, что разговор главы государства и Папы Римского прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о том, что ВСУ продолжают минировать подходы к Алешкам в Харьковской области.