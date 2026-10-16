Москва16 окт Вести.Папа Римский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что в ходе беседы понтифик затронул тему гуманитарной ситуации в населенном пункте Алешки Херсонской области, выразив обеспокоенность судьбой мирных жителей. Путин поблагодарил Папу Римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и уже предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении.

Кроме того, российский лидер отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей. В завершение разговора Владимир Путин выразил Папе Римскому искренние пожелания здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции.