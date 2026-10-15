Ватикан: папа Римский Лев XIV хорошо восстанавливается после операции

"Встал и позавтракал": Лев XIV восстанавливается после операции Ватикан: папа Римский Лев XIV хорошо восстанавливается после операции

Москва15 окт Вести.Состояние здоровья папы Римского Льва XIV после хирургической операции по удалению опухоли в легком стабильно, реабилитационный период протекает без осложнений. Об этом сообщает служба печати Святого престола со ссылкой на заключение лечащих врачей.

В Ватикане уточнили, что понтифик утром перенес плановые диагностические процедуры. По данным медиков, рентген грудкой клетки подтвердил хорошее восстановление прооперированного легкого.

В пресс-службе также добавили, что понтифик уже справляется с привычными бытовыми делами самостоятельно и успешно выполняет комплекс реабилитационных упражнений в рамках физиотерапии.

Папа хорошо провел ночь в больнице, встал и позавтракал говорится в материале

Специалисты оценивают общую динамику послеоперационного периода как положительную.

71-летний понтифик перенес плановую операцию на легком 13 октября. В Ватикане сообщили, что операция прошла успешно. Послеоперационная реабилитация понтифика должна занять около недели. Исследование подтвердило злокачественный характер опухоли, но образование было выявлено на ранней стадии и хорошо локализовано.