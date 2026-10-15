Москва15 октВести.Состояние здоровья папы Римского Льва XIV после хирургической операции по удалению опухоли в легком стабильно, реабилитационный период протекает без осложнений. Об этом сообщает служба печати Святого престола со ссылкой на заключение лечащих врачей.
В Ватикане уточнили, что понтифик утром перенес плановые диагностические процедуры. По данным медиков, рентген грудкой клетки подтвердил хорошее восстановление прооперированного легкого.
В пресс-службе также добавили, что понтифик уже справляется с привычными бытовыми делами самостоятельно и успешно выполняет комплекс реабилитационных упражнений в рамках физиотерапии.
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Специалисты оценивают общую динамику послеоперационного периода как положительную.
71-летний понтифик перенес плановую операцию на легком 13 октября. В Ватикане сообщили, что операция прошла успешно. Послеоперационная реабилитация понтифика должна занять около недели. Исследование подтвердило злокачественный характер опухоли, но образование было выявлено на ранней стадии и хорошо локализовано.