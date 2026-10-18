Папа Римский Лев XIV впервые после операции выступил перед верующими Папа Римский вернулся к публичным выступлениям после удаления опухоли легкого

Москва18 окт Вести.Папа Римский Лев XIV впервые после операции по удалению опухоли легкого выступил с традиционной воскресной проповедью перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости.

Понтифик появился в окне Апостольского дворца ровно в полдень, спустя пять дней после хирургического вмешательства. Он обратился к тысячам собравшихся и полностью прочитал проповедь и молитву "Ангел Господень" громким голосом, без пауз и сокращений.

Благодарю всех, кто молился за меня, я чувствовал вашу поддержку сказал Лев XIV

Отдельную благодарность глава Римско-католической церкви выразил врачам и персоналу римской больницы "Джемелли", из которой его выписали в субботу.

Этот опыт позволил мне особенно остро ощутить близость к тем, кто сталкивается с болезнью и состоянием немощи. Преодолев этот непростой этап, теперь я буду постепенно возвращаться к своей деятельности, всегда с Божьей помощью и благодаря вашим молитвам отметил понтифик

71-летний понтифик перенес плановую операцию на легком 13 октября. В Ватикане заявили, что операция прошла успешно.

Ранее сообщалось, что папа Римский Лев XIV хорошо восстанавливается после операции