Москва18 октВести.Папа Римский Лев XIV впервые после операции по удалению опухоли легкого выступил с традиционной воскресной проповедью перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости.
Понтифик появился в окне Апостольского дворца ровно в полдень, спустя пять дней после хирургического вмешательства. Он обратился к тысячам собравшихся и полностью прочитал проповедь и молитву "Ангел Господень" громким голосом, без пауз и сокращений.
Благодарю всех, кто молился за меня, я чувствовал вашу поддержкусказал Лев XIV
Отдельную благодарность глава Римско-католической церкви выразил врачам и персоналу римской больницы "Джемелли", из которой его выписали в субботу.
Этот опыт позволил мне особенно остро ощутить близость к тем, кто сталкивается с болезнью и состоянием немощи. Преодолев этот непростой этап, теперь я буду постепенно возвращаться к своей деятельности, всегда с Божьей помощью и благодаря вашим молитвамотметил понтифик
71-летний понтифик перенес плановую операцию на легком 13 октября. В Ватикане заявили, что операция прошла успешно.
Ранее сообщалось, что папа Римский Лев XIV хорошо восстанавливается после операции