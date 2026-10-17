Папа Римский Лев XIV впервые после операции появился перед верующими

Папа Римский Лев XIV выписался из клиники после перенесенной операции Папа Римский Лев XIV впервые после операции появился перед верующими

Москва17 окт Вести.Папа Римский Лев XIV покинул римскую клинику "Джемелли" после завершения лечения, связанного с хирургическим удалением опухоли в легком, передает РИА Новости.

Понтифик вышел через центральный вход медицинского учреждения во второй половине дня и впервые после хирургического вмешательства показался верующим, собравшимся на площади перед больничным комплексом.

Накануне выписки служба печати Святого престола распространила фотографии, запечатлевшие главу Римско-католической церкви во время проведения мессы в одном из залов клиники.

Ранее сообщалось, что у папы Римского диагностирован рак легких после того, как в минувший вторник хирурги удалили часть его правого легкого.