Москва17 октВести.Папа Римский Лев XIV покинул римскую клинику "Джемелли" после завершения лечения, связанного с хирургическим удалением опухоли в легком, передает РИА Новости.
Понтифик вышел через центральный вход медицинского учреждения во второй половине дня и впервые после хирургического вмешательства показался верующим, собравшимся на площади перед больничным комплексом.
Накануне выписки служба печати Святого престола распространила фотографии, запечатлевшие главу Римско-католической церкви во время проведения мессы в одном из залов клиники.
Ранее сообщалось, что у папы Римского диагностирован рак легких после того, как в минувший вторник хирурги удалили часть его правого легкого.