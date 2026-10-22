Ватикан: Папа Римский не нуждается в дополнительном лечении после операции

Ватикан: Папе Римскому не нужно дополнительное лечение после операции Ватикан: Папа Римский не нуждается в дополнительном лечении после операции

Москва22 окт Вести.Лечащие врачи папы Римского Льва XIV по результатам обследования пришли к выводу, что понтифику не потребуется никакого дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком.

Специалисты изучили результаты гистологических исследований и молекулярно-биологических анализов материала, который был удален во время хирургического вмешательства, сообщает официальный новостной портал Святого Престола Vatican News.

Результаты подтвердили, что речь шла об аденокарциноме легкого и что заболевание было локализованным. Последующая онкологическая оценка подтвердила, что не требуется никакой дальнейшей терапии говорится в сообщении

13 октября Папа Римский Лев XIV был прооперирован в клинике "Джемелли" в Риме. Спустя несколько дней он покинул больницу, и уже 18 октября вышел к верующим с традиционной воскресной проповедью на площади Святого Петра в Ватикане.