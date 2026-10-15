Трамп заявил журналистам, что желает папе римскому здоровья СМИ: Трамп пожелал папе римскому выздоровления после сложной операции

Москва15 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожелал папе римскому Льву XIV скорейшего выздоровления после операции по удалению аденокарциномы легкого. Трансляция общения с прессой велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Я желаю папе Льву выздоровления. (...) Мы просто хотим передать ему нашу любовь и пожелание всего наилучшего сказал Трамп

Уточняется, что папа римский уже начал ходить, регулярно принимать пищу и делать дыхательные упражнения. Лечащие врачи понтифика сообщают, что восстановление идет по плану.

Папе римскому провели операцию по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого. Теперь Льву XIV предстоит пройти дополнительные обследования.