Папа Римский Лев XIV 13 октября ляжет в больницу для операции на легком

В Ватикане рассказали, когда Лев XIV ляжет в больницу для операции на легком Папа Римский Лев XIV 13 октября ляжет в больницу для операции на легком

Москва12 окт Вести.Папа Римский Лев XIV утром 13 октября будет госпитализирован в римскую клинику "Джемелли", где ему проведут операцию по удалению узла в легком. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Завтра в первой половине дня папа Лев поступит в больницу "Джемелли" заявили в Ватикане

Папа Римский 11 октября сообщил, что ему предстоит операция из-за легочного узла, выявленного на ранней стадии, а вмешательство запланировано на ближайшие дни. Обращаясь к верующим после традиционной воскресной проповеди, понтифик пояснил, что по рекомендации врачей принял решение удалить образование хирургическим путем.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в тот же день уточнил, что после хирургического вмешательства Лев XIV, как ожидается, останется в клинике примерно на неделю. 12 октября он также отметил, что понтифик продолжает работать в прежнем режиме, без изменений в графике.

По данным местных СМИ, одним из мотивов согласиться на операцию стало желание Льва XIV совершить запланированный апостольский визит в страны Южной Америки в начале ноября.

Льву XIV 71 год. Он занял апостольский престол в мае 2025 года.