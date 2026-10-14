Брат Папы Римского рассказал о состоянии родственника после операции на легком

Брат Папы Римского рассказал о состоянии понтифика после операции на легком Брат Папы Римского рассказал о состоянии родственника после операции на легком

Москва14 окт Вести.Папа Римский Лев XIV после операции на легком, потребовавшейся в связи с онкологическим заболеванием, чувствует себя хорошо и находится в хорошей форме. Об этом заявил в интервью телеканалу Newsmax его старший брат, 74-летний Луи Превост.

Я получил сообщение от его "правой руки", что он пришел в сознание, хорошо себя чувствует и не испытывает боли ... он в хорошей форме и находится в надежных руках сказал Превост

По его словам, перед операцией они с 71-летним братом разговаривали и даже шутили друг с другом

Брат понтифика также подтвердил, что сам болен раком – ему еще в 2017 году диагностировали миелому.

Ранее в Ватикане сообщили, что операция Папы Римского по удалению узла в легочной ткани в клинике "Джемелли" в Риме прошла успешно. Послеоперационная реабилитация понтифика должна занять около недели.