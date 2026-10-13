Москва13 октВести.Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легочной ткани в клинике "Джемелли" в Риме, сообщает Vatican News.
В публикации указывается, что послеоперационная реабилитация понтифика продлится около недели. В настоящее время он отдыхает в своей палате.
Операция прошла успешно, как и планировалосьотмечается в материале
Некоторое время назад Папа Римский Лев XIV объявил о предстоящей операции на легком после воскресной проповеди.
Накануне стало известно, что понтифик утром 13 октября госпитализирован в римскую клинику "Джемелли".