Москва14 окт Вести.У Папы Римского диагностирован рак легких после того, как во вторник хирурги удалили часть его правого легкого, говорится в медицинском бюллетене Ватикана. Это стало серьезным ухудшением состояния здоровья 71-летнего понтифика, сообщает Reuters.

У Папы Римского диагностирована аденокарцинома легких, распространенная форма рака, а проведенные во время операции анализы тканей подтвердили подозрения врачей, возникшие в ходе подготовительных обследований.

Во вторник понтифик был госпитализирован в римскую больницу Джемелли для проведения операции по удалению новообразования. Она длилась около 90 минут и прошла без осложнений. Человеческие легкие имеют пять долей — три в правом легком и две в левом. Папе Римскому удалили правую нижнюю долю.

Медицинский эксперт заявил Reuters, что для оценки этого случая необходимо знать размер опухоли и распространился ли рак на лимфатические узлы, однако Ватикан не предоставил эту информацию.

Хотя диагноз у нас есть, стадия заболевания еще не определена. Это имеет решающее значение для прогноза и лечения сказал доктор Стивен Лю, эксперт по раку легких из Джорджтаунского университета в Вашингтоне

По его мнению, если это небольшая опухоль легкого без поражения лимфатических узлов, то хирургическое вмешательство, скорее всего, приведет к излечению.