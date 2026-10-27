Путин уведомил Стубба и Стере о гуманитарной миссии в Алешках

Путин рассказал лидерам Финляндии и Норвегии о гуманитарной операции в Алешках Путин уведомил Стубба и Стере о гуманитарной миссии в Алешках

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере о начале гуманитарной операции в районе Алешек, а также о введении временного "режима тишины" на херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа Путина, Стубба и Стере состоялась во вторник днем.

Президент России информировал о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе российского населенного пункта Алешки и введении в этих целях временного "режима тишины" на херсонском направлении говорится в сообщении

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ИС "Вести", что Россия предоставит возможность выехать на Украину всем жителям Алешек, которые захотят это сделать.

Локальный "режим тишины" в районе Алешек начал действовать в 4.00 утра 27 октября. Он необходим для подготовки и проведения гуманитарной миссии в городе.