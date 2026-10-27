Герасимов: режим тишины в Алешках наступает с 4 утра по московскому времени

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что режим тишины в Алешках наступит с 4 утра Герасимов: режим тишины в Алешках наступает с 4 утра по московскому времени

Москва27 окт Вести.На херсонском направлении 27 октября с четырех утра по московскому времени вступает в силу режим тишины. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что меры предприняты из-за проведения гуманитарной операции вблизи населенного пункта Алешки.

В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года заявил Герасимов

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в этом населенном пункте – критической. Из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева, туда невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты. По мнению Пескова, прекращение огня может стать прецедентом для проведения миссий на других участках.