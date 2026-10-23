Герасимов: в Алешках проведут инженерную разведку, чтобы доставить гумпомощь

В Алешках проведут инженерную разведку для доставки гумпомощи, сообщил Герасимов Герасимов: в Алешках проведут инженерную разведку, чтобы доставить гумпомощь

Москва23 окт Вести.Российские военные проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и обеспечить безопасность людей в Алешках, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В связи с проведением в Алешках гуманитарной операции ВС РФ прекращают огонь и вводят "режим тишины" в этом районе с 04.00 мск 27 октября, подчеркнул он.

Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области приводит его заявление Минобороны РФ

Ранее Белый дом сообщил о прекращении огня в Алешках, отметил роль первой леди США Меланьи Трамп в достижении этой договоренности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гуманитарная операция в городе может продлиться минимум несколько дней. Он добавил, что Россия приветствует усилия Меланьи Трамп в прекращении огня в Алешках.