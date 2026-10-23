Москва23 октВести.Российские военные проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и обеспечить безопасность людей в Алешках, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
В связи с проведением в Алешках гуманитарной операции ВС РФ прекращают огонь и вводят "режим тишины" в этом районе с 04.00 мск 27 октября, подчеркнул он.
Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской областиприводит его заявление Минобороны РФ
Ранее Белый дом сообщил о прекращении огня в Алешках, отметил роль первой леди США Меланьи Трамп в достижении этой договоренности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гуманитарная операция в городе может продлиться минимум несколько дней. Он добавил, что Россия приветствует усилия Меланьи Трамп в прекращении огня в Алешках.