Лантратова сообщила об отправке гумпомощи в Алешки Омбудсмен Лантратова: гуманитарная помощь отправлена в Алешки

Москва29 окт Вести.Гуманитарная помощь отправлена в Алешки, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Гуманитарную помощь отправили в Алешки. Людям необходимы еда, топливо, медикаменты, средства гигиены написала она в своем канале в MAX

Лантратова также отметила, что в настоящее время проводятся необходимые инженерные работы по разминированию. Возможность покинуть зону боевых действий предоставят всем желающим независимо от выбранного направления эвакуации.

Ранее Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ и занимающий пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что американский телеканал Newsmax направит корреспондентов для освещения гуманитарной миссии в Алешках.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь проинформировала Лантратову о мерах по обеспечению безопасности в городе. Она уточнила, что соответствующие действия проводятся в рамках достигнутых договоренностей о прекращении огня.

Как сообщила Лантратова накануне, сейчас специалисты разминируют пути, по которым в Алешки доставят гуманитарные грузы и будут вывозить мирных жителей.

Для подготовки операции с 04.00 27 октября на херсонском направлении российские военные прекратили огонь и ввели в районе Алешек режим тишины.