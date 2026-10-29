Лантратова вылетает с американскими журналистами на гуманитарную миссию в Алешки

Лантратова с журналистами из США отправилась на гуманитарную миссию в Алешки Лантратова вылетает с американскими журналистами на гуманитарную миссию в Алешки

Москва29 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами. Об этом она рассказала телеканалу "Звезда" у трапа самолета.

С нами вместе летят журналисты, это прежде всего журналисты из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира сказала она

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что гуманитарную миссию в Алешках будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax.

Первая леди США Мелания Трамп также информировала о проведении мероприятий по обеспечению безопасности в городе. По ее словам, соответствующие операции осуществляются в рамках договоренностей о прекращении огня.

Накануне Лантратова рассказала о разминировании маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей из Алешек.

В районе Алешек с 04.00 вторника, 27 октября, действует "режим тишины" для подготовки гуманитарной операции в городе. Российские военные прекратили огонь на херсонском направлении.