Москва29 октВести.Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила в мессенджере MAX, что постоянно находится на связи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.
В Алешках действует режим тишины для эвакуации мирных жителей и гуманитарной помощи.
Постоянно на связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе координируем выполнение договоренностейсообщила Лантратова в своем канале в MAX
По ее словам, от дальнейшего выполнения договоренностей зависит безопасность всех участников миссии и мирных жителей.
Лантратова в среду сообщила, что вылетает в Алешки в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами. По ее словам, за 30 часов действия режима тишины в Алешках не было зафиксировано ни одного инцидента.