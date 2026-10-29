Лантратова сообщила, что постоянно на связи с украинским коллегой Лубинцом

Лантратова по теме Алешек постоянно контактирует с украинским омбудсменом Лантратова сообщила, что постоянно на связи с украинским коллегой Лубинцом

Москва29 окт Вести.Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила в мессенджере MAX, что постоянно находится на связи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

В Алешках действует режим тишины для эвакуации мирных жителей и гуманитарной помощи.

Постоянно на связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе координируем выполнение договоренностей сообщила Лантратова в своем канале в MAX

По ее словам, от дальнейшего выполнения договоренностей зависит безопасность всех участников миссии и мирных жителей.

Лантратова в среду сообщила, что вылетает в Алешки в рамках гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами. По ее словам, за 30 часов действия режима тишины в Алешках не было зафиксировано ни одного инцидента.