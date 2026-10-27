Украинский омбудсмен выехал в Алешки Буданов: украинский омбудсмен Лубинец отправился в Алешки

Москва27 окт Вести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправился в город Алешки Херсонской области, где объявлен "режим тишины" для проведения гуманитарной миссии, сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как отметил Буданов, в Алешках началась важная гуманитарная миссия и объявлено двустороннее прекращение огня.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место сообщил глава офиса украинского президента

По его словам, важно, чтобы миссия прошла безопасно и успешно.

Ранее сообщалось, что российские военные с 4 утра 27 октября перестали вести огонь на херсонском направлении и ввели "режим тишины" в связи с подготовкой к гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки.