Военкор Муравьев: создание коридора в Алешки может занять несколько дней

Военкор "Вестей" рассказал, что предстоит сделать для расчистки дороги в Алешки Военкор Муравьев: создание коридора в Алешки может занять несколько дней

Москва27 окт Вести.Создание безопасного коридора в город Алешки Херсонской области, в котором введен "режим тишины", может занять несколько дней. Об этом сообщил военкор ИС "Вести" Леонид Муравьев.

Локальный "режим тишины", который начал действовать утром 27 октября, необходим для подготовки и проведения гуманитарной миссии в Алешках. В частности, российским военным предстоит разминировать дорогу, ведущую в Алешки.

Это десятки километров трассы, причем чем ближе к городу, тем работы у саперов 18-й общевойсковой армии все больше. ВСУ с помощью дронов несколько месяцев активно разбрасывали мины - как советские противопехотные типа "Лепесток", так и тяжелые натовские, предназначенные для поражения крупного транспорта рассказал Муравьев

Также военным инженерам необходимо убрать с проезжей части десятки сгоревших автомобилей.

Все они в разное время были атакованы украинскими дронами, их остовы стоят прямо на дороге и мешают проезду гуманитарной колонны. По предварительным оценкам, создание безопасного коридора на въезд в Алешки может занять несколько дней сообщил военкор

По сообщению Минобороны РФ, "режим тишины" нужен для безопасной доставки в Алешки социально важных грузов. На маршруте проведут инженерную разведку и обеспечат беспрепятственное движение гуманитарной колонны. Помощь привезут непосредственно в Алешки, а гражданским, которые захотят уехать, организуют эвакуацию.