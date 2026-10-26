МО: Киев больше 2 лет обстреливает пути к Алешкам из артиллерии и бьет дронами

ВСУ более 2 лет ежедневно обстреливают дороги к Алешкам МО: Киев больше 2 лет обстреливает пути к Алешкам из артиллерии и бьет дронами

Москва26 окт Вести.Украинские войска более двух лет ежедневно наносят удары по дорогам к городу Алешки дронами и артиллерией, сообщает Минобороны РФ.

Ранее Россия и Украина договорились о временном режиме прекращения огня в районе Алешек для оказания гуманитарной помощи и эвакуации жителей города. "Режим тишины" в Алешках будет введен синхронно Россией и Украиной 27 октября в 04.00 мск.

Киевский режим на протяжении более двух лет ежедневно подвергает обстрелам артиллерии дороги и подъездные пути к населенному пункту и массово применяет беспилотные летательные аппараты для уничтожения любого автотранспорт отмечает Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что ВСУ минируют подъездные пути к Алешкам беспилотниками, чтобы блокировать доставку продуктов и медикаментов и эвакуацию жителей.

Ситуация в городе Алешки Херсонской области значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев, сейчас там осталось чуть более тысячи человек, говорил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.