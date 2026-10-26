Москва26 октВести.Украинские войска более двух лет ежедневно наносят удары по дорогам к городу Алешки дронами и артиллерией, сообщает Минобороны РФ.
Ранее Россия и Украина договорились о временном режиме прекращения огня в районе Алешек для оказания гуманитарной помощи и эвакуации жителей города. "Режим тишины" в Алешках будет введен синхронно Россией и Украиной 27 октября в 04.00 мск.
Киевский режим на протяжении более двух лет ежедневно подвергает обстрелам артиллерии дороги и подъездные пути к населенному пункту и массово применяет беспилотные летательные аппараты для уничтожения любого автотранспортотмечает Минобороны РФ
В военном ведомстве подчеркнули, что ВСУ минируют подъездные пути к Алешкам беспилотниками, чтобы блокировать доставку продуктов и медикаментов и эвакуацию жителей.
Ситуация в городе Алешки Херсонской области значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев, сейчас там осталось чуть более тысячи человек, говорил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.