Москва6 окт Вести.Город Алешки Херсонской области остается в блокаде, устроенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС сообщил, что украинские милитаристы целенаправленно блокируют эвакуацию тел погибших мирных жителей, не допуская фиксации военных преступлений.

Он напомнил, что по данным местных властей, на прошлой неделе город продолжал оставаться в блокаде.

Противник продолжал минирование дорог, обстрелам подверглись местные мирные жители, совершавшие вылазки в соседний населенный пункт за продуктами питания. Учитывая, что один из последних больших гуманитарных грузов был уничтожен на подъезде в сентябре, мирные жители 2 октября пытались самостоятельно выйти из Алешек за продуктами в Раденск, и подорвались на украинских минах. Четыре человека получили ранения. Тяжелая ситуация наблюдалась и в Алешкинском округе, в районах, расположенных в 10 км от города, где украинские милитаристы намеренно блокировали вынос тел погибших от обстрелов мирных граждан, не допуская фиксации военных преступлений сказал он

Ранее жительница Алешек Валентина Седик рассказала ИС "Вести", что из-за блокады города начались гуманитарная катастрофа и голод.