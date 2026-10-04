Жительница Алешек: есть было нечего, варили борщ из листьев буряка

"Ничего не было": жительница Алешек рассказала о страшном голоде Жительница Алешек: есть было нечего, варили борщ из листьев буряка

Москва4 окт Вести.Из-за блокады города Алешки в Херсонской области начались гуманитарная катастрофа и голод. О том, как выживали в населенном пункте, рассказала ИС "Вести" жительница Алешек Валентина Седик.

По заявлению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, ВСУ с 21 по 27 сентября атаковали Алешки артиллерией и беспилотниками, город находится в блокаде дронами. По последним данным, в Алешках остается порядка 1,3 тыс. жителей. Продукты местным жителям удается доставлять только пешком, поскольку дороги к населенному пункту заминированы, и транспорт не может проехать.

В больнице запасов нет. Даже борщ варили - листья буряковые секли и варили. Не было с чего варить и кормить в больнице людей. Ничего не было. Страшно! поделилась Седик

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная обстановка в Алешках критическая. По его словам, Вооруженные силы России делают все возможное, чтобы решить проблему поставки продовольствия и лекарственных препаратов.