"Мы так голодали": жители Алешек рассказали, как ждали помощи Жители Алешек рассказали, что голодали почти год

Москва30 окт Вести.Жители города Алешки Херсонской области, где прошла гуманитарная операция, в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказали, что почти год голодали.

Российские военные организовали полевую кухню, рядом с местом, куда прибыла колонна с гуманитарной помощью. Жители Алешек выстроились в очередь за гречкой с хлебом и чаем.

Наконец наступил мир, мы так голодали. Кабачки, помидоры, трава - больше ничего не было. Это было почти год рассказала местная жительница

Цель гуманитарной операции - не только оказание всяческой помощи жителям, но и эвакуация желающих, которые могут выехать как в Россию, так и на Украину.

Вроде в Анапу [едем]. Это прекрасный город, там очень мягкий климат. Это же Россия. Я хочу туда, где тихо, спокойно и можно жить по-человечески, а не так, как мы все эти годы, издевались над нами. За что хоть? сказала женщина

Ранее российский омбудсмен Яна Лантратова рассказала, что в Алешки были доставлены продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо. Перед отправкой помощи у местных жителей уточнили их потребности.