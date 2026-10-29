Лантратова: в пути десятки тонн гумпомощи Алешкам, включая антибиотики и инсулин

Лантратова: в Алешки везут десятки тонн помощи, включая инсулин и антибиотики Лантратова: в пути десятки тонн гумпомощи Алешкам, включая антибиотики и инсулин

Москва29 окт Вести.Российский омбудсмен Яна Лантратова рассказала, что в рамках гуманитарной операции в город Алешки везут десятки тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарства для больницы.

Ранее она сообщила, что направилась в Алешки для проведения гуманитарной миссии, которая готовилась с мая.

По словам Лантратовой, жителям Алешек в первую очередь нужны мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло, а также средства гигиены и топливо для генераторов.

Отдельная заявка поступила от центральной районной больницы — на лекарства, в том числе антибиотики и инсулин. Всего в Алешки мы везем несколько десятков тонн гуманитарной помощи написала Лантратова в MAX

В Кремле рассчитывают, что 29-30 октября в Алешки Херсонской области удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть город смогут эвакуироваться, сообщал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.