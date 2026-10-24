Лантратова заявила о нехватке инсулина в Алешках Лантратова: в Алешках нехватка инсулина

Москва24 окт Вести.В населенном пункте Алешки в Херсонской области не хватает инсулина. Об этом ИС "Вести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она добавила, что поставки инсулина в Алешки будут организованы в качестве гуманитарной помощи.

Я знаю, что там [в Алешках] есть нехватка инсулина. Все это мы организуем, передадим как гуманитарную помощь для людей заявила Лантратова

Ранее омбудсмен рассказала, как были достигнуты договоренности по организации гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, посредником в этом процессе выступила жена президента США Мелания Трамп.