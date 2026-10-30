Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о начале передачи гуманитарной помощи жителям Алешек Херсонской области.

Мы прибыли в Алешки и передаем жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи написала Лантратова в своем канале в MAX

Омбудсмен уточнила, что "собирали то, о чем просили сами люди".

Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом. Им нужно заботиться о близких подчеркнула Лантратова

Она отметила, что гуманитарная миссия проводится по договоренностям с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который вместе с делегацией прибыл в Алешки. Лантратова также поблагодарила за содействие первую леди США Меланию Трамп.

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вылетела на гуманитарную миссию в Алешки вместе с иностранными журналистами. Как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, миссию будут освещать корреспонденты американского телеканала Newsmax. В состав гуманитарной колонны входят в том числе представители Русской православной церкви (РПЦ).

Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении.

Вечером 29 октября Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов для прохода гуманитарного конвоя к центральной районной больнице Алешек. 30 октября автор ИС "Вести" Евгений Попов проинформировал, что главный день гуманитарной миссии начался в 3.30 утра.