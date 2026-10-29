Лантратова рассказала, что миссия в Алешках готовилась с мая Лантратова: гуманитарную миссию в Алешках готовили с мая

Москва29 окт Вести.Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области готовилась с мая, тщательно продумывался каждый ее этап, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в своем аккаунте в мессенджере MAX.

В среду она рассказала, что выехала в Алешки для проведения гуманитарной миссии и обеспечения безопасного выезда тем, кто хочет покинуть город. Также в Алешки направился прибывший в Белоруссию украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Эту миссию мы готовили с мая, тщательно продумывали каждый этап, включая подготовку гуманитарного конвоя. За сегодняшним выездом — месяцы переговоров и работы, без которой миссия не состоялась бы заявила Лантратова

По ее словам, работа идет в рамках договоренностей с Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

В Кремле рассчитывают, что 29-30 октября в Алешки Херсонской области удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть город смогут эвакуироваться, отмечал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.