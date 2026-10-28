Москва28 октВести.Жена президента США Мелания Трамп вслед за уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой заявила о начале работы по обеспечению безопасности гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.
В своих словах первая леди США сослалась на уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.
Эти операции проводятся в соответствии с соглашением о прекращении огнянаписала Мелания Трамп в соцсети X
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках состоится на днях. Он отметил, что пока сообщений о нарушении режима тишины нет.