Мелания Трамп передала РФ информацию о мерах обеспечения безопасности в Алешках

Мелания Трамп сообщила Лантратовой о мерах обеспечения безопасности в Алешках Мелания Трамп передала РФ информацию о мерах обеспечения безопасности в Алешках

Москва28 окт Вести.Жена президента США Мелания Трамп вслед за уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой заявила о начале работы по обеспечению безопасности гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

В своих словах первая леди США сослалась на уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

Эти операции проводятся в соответствии с соглашением о прекращении огня написала Мелания Трамп в соцсети X

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках состоится на днях. Он отметил, что пока сообщений о нарушении режима тишины нет.