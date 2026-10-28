Песков рассказал, когда состоится гуманитарная операция в Алешках Песков: гуманитарная операция в Алешках состоится на днях

Москва28 окт Вести.Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области состоится на днях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

По его словам, пока нет сообщений о нарушении режима тишины в Алешках, это позитивный сигнал. Сейчас идет подготовка к проведению гуманитарной операции.

Непосредственно сама гуманитарная операция будет завтра-послезавтра, на днях она будет. Будем надеяться, что она пройдет безопасно, что не будет никаких провокаций и, главное, что в ее результате те жители Алешек, которые хотят покинуть этот населенный пункт, смогут это сделать сказал Песков

Ранее российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что за 30 часов действия режима тишины в Алешках не было зафиксировано ни одного нарушающего его инцидента. По ее словам, сейчас проводится разминирование маршрутов, необходимых для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.