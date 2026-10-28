Песков заявил, что сведений о нарушениях временного перемирия в Алешках нет

Песков: сообщений о нарушениях гуманитарного перемирия в Алешках пока нет Песков заявил, что сведений о нарушениях временного перемирия в Алешках нет

Москва28 окт Вести.Сообщений о нарушении гуманитарного перемирия в Алешках нет. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, отсутствие сведений о нарушениях режима в указанном населенном пункте является положительным моментом.

Пока нет сообщений о нарушениях, это позитивно сказал Песков

Он также выразил надежду, что гуманитарная миссия в Алешках, которая запланирована на ближайшие дни, пройдет безопасно.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04.00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.