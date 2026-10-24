Песков: контакты России и США на рабочем уровне продолжаются

Москва и Вашингтон сохраняют рабочие контакты, сообщил Песков Песков: контакты России и США на рабочем уровне продолжаются

Москва24 окт Вести.Российская и американская стороны продолжают взаимодействие на рабочем уровне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он указал, что новый телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа после достижения договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области пока не планируется.

Контакты с американцами продолжаются на рабочем уровне сказал Песков

Гуманитарную миссию в Алешках согласовали при посредничестве первой леди США Меланьи Трамп. Со стороны России переговоры вела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, со стороны Украины – омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Для проведения операции стороны согласовали временное прекращение огня. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее объявил, что "режим тишины" начнет действовать 27 октября в 04.00 мск.