Песков: Москва и Вашингтон пока не согласовывали разговор Путина и Трампа

Песков рассказал, согласовано ли проведение разговора Путина и Трампа Песков: Москва и Вашингтон пока не согласовывали разговор Путина и Трампа

Москва8 окт Вести.Россия и Соединенные Штаты еще не согласовывали проведение телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока нет. Сообщим ответил Песков

Накануне глава Белого дома заявил, что его разговор с Владимиром Путиным уже подготовлен.

Ранее Песков отметил, что телефонный разговор двух лидеров будет оперативно согласован, если от Вашингтона поступит соответствующий запрос.