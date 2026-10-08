Москва8 октВести.Россия и Соединенные Штаты еще не согласовывали проведение телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пока нет. Сообщимответил Песков
Накануне глава Белого дома заявил, что его разговор с Владимиром Путиным уже подготовлен.
Ранее Песков отметил, что телефонный разговор двух лидеров будет оперативно согласован, если от Вашингтона поступит соответствующий запрос.