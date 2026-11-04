Песков: планов разговора Путина и Трампа перед переговорами в ОАЭ пока нет

Кремль не планирует телефонные переговоры президентов России и США Песков: планов разговора Путина и Трампа перед переговорами в ОАЭ пока нет

Москва4 ноя Вести.Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал вопрос ТАСС, возможен ли разговор глав двух государств перед началом трехсторонних переговоров по Украине и после завершения выборов в США.

Нет, пока нет таких планов сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал итоги промежуточных выборов в Конгресс. Он подчеркнул, что Трамп продолжает выполнять свои полномочия, и выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Вашингтона в украинском вопросе.