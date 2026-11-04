Москва4 нояВести.Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал вопрос ТАСС, возможен ли разговор глав двух государств перед началом трехсторонних переговоров по Украине и после завершения выборов в США.
Нет, пока нет таких плановсказал он
Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал итоги промежуточных выборов в Конгресс. Он подчеркнул, что Трамп продолжает выполнять свои полномочия, и выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Вашингтона в украинском вопросе.