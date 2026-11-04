РФ надеется, что Трамп продолжит миротворческие усилия, указал Песков Песков: РФ рассчитывает, что Трамп продолжит свои миротворчески усилия

Москва4 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп продолжает выполнять свои полномочия. Москва рассчитывает, что он продолжит и свои миротворческие усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал итоги промежуточных выборов в Конгресс и ответил на вопрос, осложнят ли они диалог между Москвой и Вашингтоном.

Президент Трамп продолжает свои полномочия, мы искренне надеемся, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки, скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров, успешные миротворческие усилия Мелании Трамп. Мы надеемся, что все это будет продолжено сказал Песков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву

Отвечая на вопрос, помешает ли миротворческим усилиям Трампа Конгресс, Песков напомнил, что это внутреннее дело США.

Ранее Bloomberg сообщило, что Демократическая партия получает как минимум 223 места в Палате представителей (при необходимых 218 для формирования большинства) и 54 места в Сенате.