Трамп заявил, что в Европе "все разваливается"

Трамп констатировал развал Европы Трамп заявил, что в Европе "все разваливается"

Москва4 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что в настоящий момент в Европе "все разваливается". Об этом глава Белого дома заявил в эфире телеканала Fox News.

Посмотрите на Францию, на Европу. Там все разваливается сказал американский лидер

В свою очередь США, подчеркнул Трамп, сейчас представляют собой "наиболее уважаемую страну в мире".

Ранее президент США прокомментировал волну протестов, которая произошла в ряде европейских стран в октябре. По словам Трампа, в Европе наблюдается серьезная проблема с иммиграцией.