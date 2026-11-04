Москва4 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что в настоящий момент в Европе "все разваливается". Об этом глава Белого дома заявил в эфире телеканала Fox News.
Посмотрите на Францию, на Европу. Там все разваливаетсясказал американский лидер
В свою очередь США, подчеркнул Трамп, сейчас представляют собой "наиболее уважаемую страну в мире".
Ранее президент США прокомментировал волну протестов, которая произошла в ряде европейских стран в октябре. По словам Трампа, в Европе наблюдается серьезная проблема с иммиграцией.