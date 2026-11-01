Трамп опубликовал карикатуру с горящей Европой и призвал Америку "проснуться" Трамп в соцсети Truth Social привлек внимание к беспорядкам в странах Европы

Москва1 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал обратить внимание на беспорядки в европейских странах. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп разместил фотографию, на которой изображен человек с факелом в руке. Он заходит в дверь, на которой виден американский флаг. Комнаты по соседству с надписями: "Норвегия", "Англия", "Швеция" и "Франция" уже охвачены огнем или тлеют после пожара. Под ногами неизвестного находится ковер со словом "ислам". В верхней части изображения написано "Проснись, Америка!".

Американский лидер не раз выражал свое мнение относительно беспорядков в Европе. Ранее он призывал Францию ужесточить иммиграционный контроль. Через некоторое время - пригрозил странам Запада в ближайшее время "найти свой путь", иначе у США "не останется иного выбора, кроме как уйти".