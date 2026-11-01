Москва1 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал обратить внимание на беспорядки в европейских странах. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп разместил фотографию, на которой изображен человек с факелом в руке. Он заходит в дверь, на которой виден американский флаг. Комнаты по соседству с надписями: "Норвегия", "Англия", "Швеция" и "Франция" уже охвачены огнем или тлеют после пожара. Под ногами неизвестного находится ковер со словом "ислам". В верхней части изображения написано "Проснись, Америка!".
Американский лидер не раз выражал свое мнение относительно беспорядков в Европе. Ранее он призывал Францию ужесточить иммиграционный контроль. Через некоторое время - пригрозил странам Запада в ближайшее время "найти свой путь", иначе у США "не останется иного выбора, кроме как уйти".