Трамп объяснил, почему американцам стоит избегать поездок во Францию Трамп предостерег американцев от поездок во Францию

Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам воздержаться от посещения Франции, сообщила газета Le Parisien.

Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, он с иронией заметил, что французы исторически склонны к радикальным социально-экономическим потрясениям, поэтому поездка во Францию вряд ли придется по душе тем, кто не является сторонником таких методов преобразований.

Не ездите во Францию, если только вы не любите революцию​​​... По-моему, французы невероятно хороши в революциях заявил Трамп

Протестные акции во Франции начались в середине сентября. Сначала на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения условий в школах. Позднее к ним присоединились недовольные подорожанием в стране, а демонстрации переросли в беспорядки, перекинулись с Парижа на другие регионы Франции и за ее пределы.

Президент Франции Эммануэль Макрон впоследствии признал, что власти страны не ожидали такого масштаба протестов и не обеспечили достаточной работы правоохранительных органов.