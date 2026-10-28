Москва28 октВести.Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам воздержаться от посещения Франции, сообщила газета Le Parisien.
Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, он с иронией заметил, что французы исторически склонны к радикальным социально-экономическим потрясениям, поэтому поездка во Францию вряд ли придется по душе тем, кто не является сторонником таких методов преобразований.
Не ездите во Францию, если только вы не любите революцию... По-моему, французы невероятно хороши в революцияхзаявил Трамп
Протестные акции во Франции начались в середине сентября. Сначала на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения условий в школах. Позднее к ним присоединились недовольные подорожанием в стране, а демонстрации переросли в беспорядки, перекинулись с Парижа на другие регионы Франции и за ее пределы.
Президент Франции Эммануэль Макрон впоследствии признал, что власти страны не ожидали такого масштаба протестов и не обеспечили достаточной работы правоохранительных органов.