Погромы во Франции: как все началось и почему страну охватили беспорядки

Во Франции не утихают массовые протесты, начавшиеся еще в сентябре с выступления школьников. 17 октября, по оценке организаторов, на улицы вышли около 800 тыс. человек. В ряде городов демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, погромами магазинов, поджогами автомобилей и зданий мэрий. Что стало причиной беспорядков с тысячами задержанных — в материале ИС “Вести”.

Как разгоралось пламя протестов

Все действительно началось со школьников. 21 сентября в бедных пригородах Парижа ученики вышли на демонстрации в связи с ветхим состоянием школьных зданий, нехваткой педагогов и несправедливыми условиями поступления в вузы. Уже к началу октября движение охватило более тысячи лицеев по всей стране. Постепенно к протестующим начали присоединяться их учителя, студенты, профсоюзы и участники движения “желтых жилетов”. Требования расширились: акцент сместился на рост повседневных расходов, снижение покупательской способности и недостаточное финансирование образования и государственных услуг.

В начале октября протесты стали сопровождаться все более серьезными столкновениями с полицией. 5 октября в городе Ланс 15-летний школьник лишился кисти руки после взрыва полицейской гранаты. В тот же день в Париже участники беспорядков подожгли вход в лицей, где находились около ста учеников. На следующий день полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, а президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с министрами.

К 7 октября, по данным МВД Франции, с начала выступлений были задержаны более 6,6 тыс. человек. Протесты продолжились и 13 октября: в Париже участники студенческого и профсоюзного шествия вступили в столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ и водомет.

Протесты во Франции, 2026 Фото: FreCha / CC BY-SA 4.0

Массовые демонстрации переросли в беспорядки

На 17 октября были запланированы акции разных протестных движений: школьники и студенты выступали против проблем в образовании, а профсоюзы и “желтые жилеты“ — против роста стоимости жизни. В этот день их выступления совпали, и участники разных движений в Париже объединились в общую демонстрацию, сообщает Euronews. Однако в ряде городов мирные протесты переросли в масштабные беспорядки: радикально настроенные участники вступали в столкновение с полицией, мародеры грабили магазины, поджигали автомобили и административные здания.

17 октября, по оценке организаторов, в акции приняли участие около 800 тыс. человек. МВД Франции сообщило о 550 тыс. протестующих

Люди в масках и капюшонах напали на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже, другая группа протестующих устроила погром в здании мэрии в Марселе. Также были зафиксированы поджоги и атаки на полицейские участки. Полицейские применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Протесты во Франции Фото: Guallendra, Wikipedia

В Париже мародеры разбили витрины Louis Vuitton и Jil Sander, а также разграбили дорогие бутики, включая Celine, выяснил Le Monde. Всего от действий мародеров пострадали тысячи магазинов по всей стране. Чуть позже на некоторых онлайн-площадках стали появляться объявления о продаже украденных вещей: брендовой одежды, обуви, косметики и техники.

По данным МВД Франции, во время беспорядков 17 октября пострадали 997 сотрудников полиции, семеро из них получили тяжелые травмы. Были задержаны почти 2,4 тыс. человек. Погиб один человек — мужчина скончался от остановки сердца, находясь в толпе протестующих. В Сент-Этьене в результате взрыва полицейской гранаты 17-летний подросток лишился кисти руки.

“Гнев и стыд”: как власти отреагировали на погромы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правоохранительные органы столкнулись с невиданным ранее уровнем агрессии и насилия. Он осудил грабежи, поджоги и нападения на госучреждения и мэрии и призвал правительство не допустить новые беспорядки в стране.

Вчера, в субботу 17 октября, группировки ультралевых, к которым присоединились многочисленные уголовники, грабили магазины, общественные здания были разрушены. Зачем сжигать ратушу в Лиможе, туристическое бюро в Лионе, штурмовать мэрию в Марселе или нападать на резиденцию префекта в Бордо? Как они могли до этого дойти? Это нельзя ничем объяснить или оправдать. Сегодня вечером мы все чувствуем гнев и стыд сказал Макрон в своем обращении к нации на следующий день после масштабных беспорядков

Президент Франции подчеркнул, что нельзя приравнивать к погромщикам участников мирных демонстраций, и заявил, что власти намерены работать над обеспечением поставок топлива и газа и выслушивать требования молодежи.

Эммануэль Макрон Фото: Associated Press

Реакция государства не ограничилась обращением Макрона:

В ряде городов, включая Париж, власти ввели локальные комендантские часы. Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил о возможности расширения ограничений, а также не исключил введения чрезвычайного положения. Глава МВД Франции Лоран Нуньес предложил свою отставку, однако Макрон отказался ее принять. Власти планируют привлечь военнослужащих к охране объектов, чтобы высвободить полицейских и жандармов для охраны общественного порядка. Правительство объявило о помощи пострадавшим предприятиям.

Что известно о новых акциях

Организаторы протестов объявили, что Францию ждет новая волна демонстраций. Митингующие планируют собраться вновь 24 октября. Об этом сообщил один из активистов агентству AFP.

Французские власти предупредили о жестких мерах на новых протестах: планируется значительно усилить полицейское присутствие и пересмотреть их тактику действия, передает Le Monde.