Во время протестов во Франции 17-летнему юноше оторвало руку взрывом гранаты

Во Франции 17-летний юноша лишился кисти руки из-за взрыва полицейской гранаты Во время протестов во Франции 17-летнему юноше оторвало руку взрывом гранаты

Москва20 окт Вести.Во Франции в Суд Республики направлены жалобы после того, как 17-летний юноша во время протестов в коммуне Сент-Этьен лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты. Об этом сообщает издание Figaro.

В газете уточнили, что адвокат пострадавшего подал жалобы в адрес местной полиции и министра внутренних дел Лорана Нуньеса. Юрист считает, что правоохранитель, применивший гранату, виновен в умышленном насилии, приведшем к увечью. Министра МВД обвиняют в разрешении применения спецсредств для разгона толпы демонстрантов.

Отмечается, что модель гранаты еще не установлена. Расследование ведется генеральной инспекцией национальной жандармерии и генеральной инспекцией национальной полиции.

Ранее стало известно, что власти Парижа ввели комендантский час в ряде районов для того, чтобы прекратить беспорядки.