В Лансе 15-летнему подростку оторвало кисть после взрыва гранаты на протесте

Во Франции школьник лишился кисти после взрыва гранаты В Лансе 15-летнему подростку оторвало кисть после взрыва гранаты на протесте

Москва5 окт Вести.15-летний лицеист лишился кисти после взрыва полицейской гранаты во время акции протеста в городе Ланс на севере Франции. Об этом сообщил префект департамента Па-де-Кале Франсуа-Ксавье Лош, передает BFMTV.

По предварительным данным, подросток поднял с земли гранату, после чего она взорвалась у него в руке. Пострадавшего доставили в больницу Лилля, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел во время продолжающихся во Франции протестов школьников, выступающих из-за проблем в системе образования, в том числе нехватки учителей и перегруженности учебных заведений. Акции сопровождаются столкновениями и беспорядками в ряде городов.

Кроме того, в Париже прошла демонстрация против оказания помощи Украине. В акции приняли участие несколько сотен человек.