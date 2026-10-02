Figaro: более 560 учреждений пострадали за день при протестах во Франции

Свыше 560 образовательных учреждений пострадали за день при протестах во Франции Figaro: более 560 учреждений пострадали за день при протестах во Франции

Москва2 окт Вести.Как минимум 560 образовательных учреждений во Франции пострадали в пятницу, 2 октября, из-за протестных акций старшеклассников. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на Минобразования страны.

Протесты старшеклассников вспыхнули в середине сентября и распространялись на многие французские города. Учащиеся выражают недовольство нехваткой учителей, перегруженным расписанием и другими проблемами в сфере образования.

С начала дня 564 учреждения либо стали целью протестных акций, либо их работа была нарушена говорится в публикации издания

29 сентября глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что по меньшей мере 440 человек были задержаны в ходе массовых забастовок. По его словам, участники протестов использовали фейерверки и метали предметы в полицейских, в ответ силовики применяли слезоточивый газ. В тот же день к забастовкам учащихся присоединились пожарные, недовольные госфинансированием. Глава Минобразования Франции Эдуар Жеффре объявлял о планах закрыть 2 октября порядка 400 образовательных учреждений из 3,7 тысячи на фоне протестов.

По данным журналистки ИС "Вести" Анастасии Поповой на 1 октября, во Франции бастуют 11% лицеев всей страны.

Эксперт Елена Кондратьева-Сальгеро полагает, что за протестными акциями молодежи стоят ультралевые политические силы, поскольку какого-то особенного события, которое бы разожгло огонь манифестаций, не происходило.