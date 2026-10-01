"Разбитые головы": что известно о протестах школьников в Франции Протестующие во Франции рассказали о жестком применении силы полицией

Москва1 окт Вести.11 процентов всех лицеев Франции бастуют уже неделю, в некоторый учебный процесс остановлен полностью, а школьники пожаловались на грубое применение силы полицией. Об этом сообщила журналист ИС "Вести" Анастасия Попова.

Протестные акции школьников охватывают все больше городов. По словам протестующих школьников, полиция не церемонится. Свыше 600 старшеклассников задержаны в ходе массовых беспорядков.

Видел, что там были ребята, которым 15 16 лети им пробили головы, кому-то сломали челюсть. Нам всего 15 - 16 лет, мы протестуем, зачем доходить до такого? кому прямо в глаза заливают перцем сказал школьник

В свою очередь, один из учителей по математике Поль Элуардо в комментарии ИС "Вести" пожаловался на сокращение расходов и полное безразличие властей.

Говорят, что придется затянуть пояса, что бюджет сократят, за исключением военных расходов. Количество часов, выделенных на одного ученика, для учителей тоже сокращается, а учеников становится только больше рассказал преподаватель

Ранее стало известно, что во Франции создали антикризисный штаб из-за беспорядков в школах.