Во Франции приостановили использование светошумовых гранат при разгоне протестов МВД Франции приостановило применение светошумовых гранат при разгоне протестов

Москва7 окт Вести.МВД Франции приостановило использование светошумовых гранат при разгоне протестов школьников после инцидента с 15-летним подростком, заявил глава ведомства Лоран Нуньес.

5 октября во время протестов в городе Ланс на севере Франции 15-летнему лицеисту оторвало кисть после взрыва полицейской гранаты. По предварительным данным, школьник поднял запущенную полицейскими гранату с земли, после чего она взорвалась у него в руке.

Я приостанавливаю их использование против движения старшеклассников до тех пор, пока не будут прояснены обстоятельства этого дела цитирует Нуньеса издание South China Morning Post

Министр добавил, что всего на расследование полицейской инспекции были переданы 18 инцидентов.

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.

На фоне обострения обстановки президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с участием нескольких ключевых министров правительства.

7 октября Лоран Нуньес объявил, что число задержанных в ходе протестов достигло 6 629 человек, еще 215 учащихся пострадали в ходе беспорядков.